Hotovo! Česká osmnáctka ve čtvrtfinále MS senzačně vyhrála nad Kanadou

Česká hokejová reprezentace do 18 let se postarala o velkou senzaci na mistrovství světa, když ve čtvrtfinále vyhrála nad Kanadou. Svěřenci trenéra Davida Bruka šli do čtvrtfinále z posledního čtvrtého místa ve skupině B, zámořský tým byl obrovským favoritem. Češi ale dosáhli těsné výhry 2:1, Kanadě nepomohla ani hra bez brankáře. V semifinále se český tým utká v sobotu od 16:30 s USA. Američané vyhráli nad Ruskem 5:1.