Jandač povolal další dva beky ze zámoří

Oběma skončila sezóna v AHL v noci na dnešek po vyřazení v 1. kole play off s Manitobou po porážce 2:3 na zápasy. "Pokud proběhne přílet podle předpokladů, měli by se zúčastnit již zítřejšího tréninku v Praze," uvedl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Hronek, jehož Detroit draftoval v roce 2016 ve druhém kole na 53. místě, má za sebou první celou sezónu v AHL. Byl v ní zařazen do All Star týmu nováčků a základní části nasbíral v 67 zápasech 39 bodů za 11 branek a 28 asistencí. V play off přidal v pěti duelech jednu asistenci.

🆕 | Obránci Libor Šulák a Filip Hronek doplní nominaci a připojí se v Praze k #narodnitym #mshokej — Hokejový nároďák (@narodnitym) 1. května 2018

Do zámoří odešel po draftu a nejdříve hrál v juniorské OHL za tým Saginaw Spirit. Pak se přesunul do Grand Rapids a loni získal Calderův pohár za triumf v play off AHL. V něm sehrál jen dva duely, předtím 10 v základní části s bilancí dvou bodů (1+1).

Šulák loni v květnu podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Detroitem dvouletou dvoucestnou smlouvu. V předsezonním kempu si místo v týmu nevybojoval a podle dohody zamířil do Lahti.

V dresu Pelicans si připsal v 45 duelech včetně play off 32 bodů za devět tref a 23 asistencí. Po vyřazení odešel v březnu dohrát sezónu do AHL. Za Grand Rapids ale nastoupil jen dvakrát v základní části. V národním týmu debutoval bývalý hráč Chomutova a Znojma loni, na MS hrál dva zápasy a připsal si asistenci. Za reprezentaci má 14 startů.

Národní tým se ve středu sejde v O2 areně ve 14:00 a odpoledne bude trénovat v Letňanech. Aktuálně je v kádru 28 hráčů: tři brankáři, deset obránců a 15 útočníků. Nastoupit na šampionátu může 25 hokejistů.

Do Kodaně odletí Jandačův výběr ve čtvrtek dopoledne, do MS vstoupí v sobotu ve 20:15 zápasem se Slovenskem. Ve skupině A narazí i na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.