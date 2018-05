Zápas plný hříchů. Češi zvládli bláznivou show se Švýcary

Výhra za dva body a bláznivá show, kterou si užili vice fanoušci než trenéři. Čeští hokejisté na mistrovství světa v Dánsku porazili Švýcarsko 5:4 po samostatných nájezdech. Jediný a rozhodující gól si v nich připsal Michal Řepík. Skvěle si vedl gólman Pavel Francouz, který vychytal celkem šest nájezdů. Utkání ovlivnila častá vyloučení, a to především na straně Jandačova výběru, který inkasoval tři góly v oslabení, ale dokázal být i při nižším počtu střel produktivní.

Švýcar Nino Niederreiter (uprostřed) poté, co dal gól Čechům.

Češi po výhře 2:1 po prodloužení nad Slovenskem a prohře 2:3 se Švédskem vyrazili na Švýcary. A to i s uzdraveným útočníkem Martinem Nečasem a dopsaným obráncem Jakubem Krejčíkem. V prvních dvou utkáních předvedli slibné výkony, ale chyběly body, úterní utkání mělo toto změnit.

Už v první minutě se dostal do šance Michal Řepík, ale z úhlu neuspěl, trefil levý beton brankáře Genoniho. Za chvíli dal o sobě vědět i soupeř, tři střely v rychlém sledu a jedna skončila na tyčce.

V sedmé minutě došlo i na první trest, vyfasoval ho Robert Kousal a Švýcarsko dostalo početní výhodu, což znamenalo zvýšenou pozornost. Češi měli před utkáním nejhorší statistiku v oslabení ze všech mužstev. Skóre se ale po dvou minutách neměnilo.

Vyloučení a vyloučení

Čeští hráči měli problém s usazením v útočeném pásmu. V polovině úvodní třetiny ale museli přestat myslet na útočení, opět hráli ve čtyřech. Tentokrát se už po dvou dorážkách radovali hráči helvétského kříže, na 1:0 změnil stav Niederreiter.

Klid nepřišel, další český faul za pár sekund. Po Kousalovi a Šulákovi pykal kapitán Roman Červenka. A gólman Pavel Francouz se stále potil. A to za fauly na útočné polovině soupeře. Nyní se Švýcaři radosti nedočkali.

V 15. minutě byla využita i opačná trestná lavice. Po první žalostné minutě se dostal ke střele Dominik Kubalík a srovnal na 1:1. Ideální budíček, protože do té doby Jandačovu výběru nic nevycházelo. Od vyrovnání se Švýcarsko dostalo pod tlak, přesto šlo Česko zase do oslabení. Francouz vyhodil puk do hlediště. Při oslabení mohl překvapit Radek Faksa, ale v poslední sekundě neuspěl.

Začátek prostřední části začali Češi v oslabení a opět inkasovali. Hra proti více hráčům byl a je od začátku šampionátu problém. Po 47 sekundách druhé třetiny posunul skóre na 2:1 Hofmann. A bylo ještě hůře. Uběhlo 80 sekund a Moser zvýšil na 3:1. Aby to nebylo málo, další faul, dvě minuty si vysloužil Krejčík. Fanoušci nemohli uvěřit výkonu českého mužstva.

Divočina druhé třetiny

Faul přišel i na druhé straně a poplach byl na chvíli uhašen. Při hře 4 na 4 Michal Moravčík snížil na 2:3. Oba týmy se dostaly do plného stavu a pět výživných minut skončilo.

Čeští trenéři měli stále nervy na pochodu, na trestnou šel Dmitrij Jaškin. A došlo na třetí využitou početní výhodu soupeře. Druhou trefu si přispal ve 28. minutě Niederreiter. Jenže za 22 sekund tečoval Moravčíkovu střelu Jaškin a snížil na 3:4.

Divočina pokračovala, Češi hráli v šesti, šli do oslabení a měli v tento moment už 18 trestných minut v polovině zápasu. Tentokrát gól nepadl. Až při plném počtu se trefil Řepík a srovnal na 4:4, poprvé český tým neprohrával, to běžela 35 minuta.

Poté se opět vylučovalo. Faul na Nečase, msta Jaškina, který vyfasoval menší trest a Filip Hronek si připsal také dvě minuty. Pykal i soupeř a hrálo se naštěstí pět na pět. Jen pár sekund, Kubalík pocítil hokejku v obličeji a Češi získali dvě minuty s hráčem navíc. Tlak, střely, jenže skóre se neměnilo.

Skvělý Francouz v nájezdech

Třetí třetina začala opatrněji, Češi měli ke gólu blíže, opět o sobě dal vědět Martin Nečas, ale v 51. minutě gól nedal. Šanci dostal soupeř, Faksa vyfasoval dvě plus dvě minuty za sekání. Brankář Francouz vše ale vychytal a přišla česká šance, dvě minuty pět na čtyři na druhé straně. Jenže Libor Šulák fauloval a Švýcarsko dostalo trestné střílení, Vermin nedal čtyři minuty před šedesátou minutou a utkání šlo nakonec do prodloužení.

Po třech minutách šli Češi do přesilovky, gól také nedali a musely rozhodnout nájezdy. Rozhodující gól trefil v pátém nájezdu Řepík a Francouz všechny soky vychytal.

V dalším utkání výběr trenéra Josefa Jandače čeká ve čtvrtek Rusko, které tři zápasy na šampionátu vyhrálo a dosáhlo na skóre 20:0!