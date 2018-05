Esa z Bostonu prošla prohlídkou a jedou na MS! Budou už na Rusy? O brankáři je jasno

Už je to definitivní! Útočníci David Pastrňák s Davidem Krejčím úspěšně prošli v Bostonu výstupní lékařskou prohlídkou a vyráží do Kodaně posílit českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa! Do dánské metropole by měli přiletět v průběhu čtvrtka a není vyloučené, že hned večer nastoupí proti Rusku. V brance českého týmu pak rozjeté sborné bude čelit David Rittich. Robin Hanzl, Martin Kaut a David Šťastný míří z Dánska domů.

„Generální manažer Bostonu Don Sweeney mi poslal oficiální zprávu, že jsou Pastrňák s Krejčím uvolněni pro MS. Do Kodaně by měli dorazit ve čtvrtek kolem deváté hodiny ranní, pokud přelet přes Atlantik proběhne v pořádku. Čeká je mezipřistání v Amsterdamu. Moc se na ně těšíme," uvedl ve středu večer generální manažer hokejové reprezentace Jiří Fischer.

Na letišti v Kodani budou mít Pastrňák s Krejčím přistavené auto, které je odveze na týmový hotel. Teoreticky by tak mohli stihnout už polední rozbruslení před zápasem. "Pokud stihnou ještě poradu, okamžitě by se zapojili do týmových aktivit. Očekávám, že ve čtvrtek budou i na ledě na rozbruslení. Jak to bude se zápasem, uvidíme až po příletu," doplnil Fischer.

„Nikdy nic nevylučujeme. Nepředpokládám, že by do zápasu s Rusy zasáhli, ale třeba projeví přání hrát. Budeme to řešit opravdu aktuálně podle stavu. Pokud by nakonec nastoupili, hráli by spolu v útoku. Máme vytipované dva hráče, ze kterých bychom k nim vybrali levé křídlo," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Jednadvacetiletý Pastrňák zažil svou nejpovedenější sezónu v NHL, když v základní části nasbíral 80 bodů a po Jakubu Voráčkovi byl druhým nejproduktivnějším Čechem. V play off pak havířovský rodák zaznamenal v 12 duelech 20 bodů a v tabulce produktivity mu patří třetí příčka.

Pastrňák startoval už na loňském a předloňském šampionátu, na nichž český tým pokaždé vypadl ve čtvrtfinále, v roce 2016 si zahrál i na Světovém poháru. V reprezentaci má bilanci tří branek v 25 duelech.

O jedenáct let starší Krejčí zažil MS v letech 2008 a 2012, z něhož má doma bronzovou medaili. Zahrál si i na olympijských hrách 2010 a 2014. Ve 29 utkáních za národní tým skóroval šestkrát.

Voráčka nepřemluvili

Fischer potvrdil, že se ještě snažil zlomit útočníka Jakuba Voráčka, jestli si nerozmyslí své rozhodnutí národní tým pro letošní šampionát kvůli nahromaděné únavě odmítnout.

„Mluvili jsme spolu několikrát. Kuba mi v neděli zavolal, že bude cestovat do Česka. Ptal se, jaká je situace v národním týmu. V tu dobu ještě Boston hrál play off NHL a nebylo tak jasné, jestli budou Pastrňák s Krejčím k dispozici," poodhalil Fischer telefonický kontakt s nejproduktivnějším českým hráčem aktuální sezóny NHL.

„Kubovi jsem řekl, že bychom byli velice rádi, kdyby do Kodaně přijel. V úterý odpoledne jsme spolu mluvili naposledy a na rovinu mi řekl, že čtrnáct dní nebyl na ledě a nebylo by úplně ideální, aby přijel," vysvětlil Fischer Voráčkovy důvody omluvy.

Na Rusy bez poraženecké nálady

Národní tým se už nyní koncentruje na bitvu s Rusy, kteří v Kodani působí dojmem nezastavitelné mašiny. Vždyť za tři odehrané zápasy nasázeli už dvacet gólů, sami naopak žádný neinkasovali.

„Jejich výsledky hovoří samy za sebe. Patří k favoritům turnaje, ale na druhou stranu jsme si v této sezóně dokázali, že se s nimi dá hrát. Určitě nejdeme do utkání s poraženeckou náladou. Chceme je porazit, i když víme, že to bude těžké," je odhodlaný Kalous.

Pro Ritticha hrálo několik aspektů

V případě neúčasti Pastrňáka s Krejčím bude sestava velmi podobná té z úterka proti Švýcarům. Drobné změny ale nastanou. Ta nejzásadnější v brankovišti, kde Pavla Francouze nahradí David Rittich.

„Ríťa se nám hodně líbil, jak proti Rusům odchytal v dubnu zápas v Pardubicích," přiznal Kalous, že tehdejší výhra 2:1 nad sbornou hrála v rozhodování o gólmanovi pro čtvrteční duel v Rittichův prospěch. „Dalším důvodem je, že Rusové dobře znají Pavla Francouze, zatímco Davida tolik ne," soudil Kalous.

Hronek se Šulákem k sobě nepasují

K drobnějším korekturám pak dojde ve složení obranných dvojic. „Trošinku nám proti Švýcarům nepasovala dvojice Hronek - Šulák. Oba jsou hodně ofenzivní a hodně rozvážejí puky. Jsou stejnými typy obránců a je možné, že ještě prohodíme nějaké beky," přiznal Kalous s tím, že národní tým začne pravděpodobně jen se sedmi zadáky.

„Když je jich ve hře osm, nedostaneme se do takového tempa, jak bychom chtěli," řekl Kalous, jméno obránce, který v úvodu nebude naskakovat, ale prozradit nechtěl.