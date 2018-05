Tři rychlé góly vedly k pohodovému skalpu Bělorusů. Kaňkou jen zranění Nestrašila

Jedinou kaňkou na pohodovém průběhu zápasu nakonec bylo zranění útočníka Andreje Nestrašila, který si už ve třetí minutě při střetu s Kitarovem u mantinelu poranil pravé rameno a do hry se už nevrátil.

„Neměla by tam ale být žádná zlomenina, orientační vyšetření CT vyšlo negativně. Zatím to vypadá na natažené vazy v oblasti ramenního kloubu, ale detaily ukáže teprve sobotní vyšetření magnetickou rezonancí," prozradil lékař mužstva Dušan Singer. „Bolesti se zmenšily, nemuselo by to znamenat závažné poranění," dodal Singer optimisticky.

Na ledě existovalo od začátku jen jedno mužstvo, o bodový zisk zatím marně usilující Bělorusové zaostávali pohybem a nebyli se schopni udržet delší čas na puku. „Bruslili jsme lépe, a když jsme soupeři v zárodku překazili rozehrávku, přicházely z toho i šance," říkal obránce Michal Moravčík vyhlášený nejlepším hráčem utkání.

„Měli jsme štěstí, že ty góly tam napadaly hned ze začátku, díky tomu to byla docela pohoda. Další šance jsme asi zbytečně přehrávali, ale ono přeci jen, když vedete 3:0, máte to v hlavě a ta koncentrace už není taková. Polevili jsme a jenom díky Francíkovi, který tam pak něco pochytal, to nesnížili," líčil Roman Horák.

Po chytré Plekancově přihrávce od zadního hrazení nemohl netrefit prázdnou branku. „Koukal jsem, že jede až za bránu a říkal jsem si, proč nevystřelil. Nakonec mi to teda parádně vrátil. Pleky je úžasný hráč. Když máte na centru takového člověka, je to radost hrát," přiblížil Horák, jak zvýšil na 2:0.

„Gól mě těší, ale moje úkoly jsou hlavně defenzivní. Hlavně v oslabeních si musím odvádět to, co mám," tvrdil a ocenil, jak útočnou sílu týmu zvýšil přílet Pastrňáka s Krejčím. „Jsou to páni hokejisti. Hodně nám pomůžou, je radost se na ně koukat," dodal Horák. Potom se přesnou ranou nad gólmanovo rameno prosadil i nejlepší český střelec na turnaji Řepík a připsal si tak už třetí gól.

Ke konci už hra národního týmu uvadala, přesto Francouz 21 zásahy udržel popáté čisté konto v reprezentační brance. Štěstí však při českém gólmanovi stálo, když Gavrus trefil tyčku. „Bělorusové se těžko dostávali do útočného pásma, ale když už tam byli, házeli to na bránu odevšad," připustil Moravčík.