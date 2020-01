MS hokej U20

Doba, kdy česká hokejová dvacítka mohla před startem juniorského šampionátu snít o zisku jakéhokoliv cenného kovu, je pryč. Svazový šéftrenér Filip Pešán, který na právě skončeném domácím MS dvacítek působil i jako generální manažer českého týmu, ví, že potrvá zhruba deset let, než se zúročí práce s mládeží, s níž před osmi měsíci po svém nástupu na svaz začal.

Svěřenci kouče Václava Varadi na šampionátu v Ostravě a Třinci na úvod sice porazili Rusy, jenže pak prohráli s Němci a zejména konfrontace s Kanadou a pak ve čtvrtfinále se Švédy ukázala reálný obraz současného tuzemského hokeje.

Místo boje o medaili, na kterou junioři dosáhli naposledy v roce 2005, tak přišlo konečné sedmé místo. Stejně jako o rok předtím na MS v Kanadě.

„Je to jednoznačný neúspěch. Popravdě ale musím říct, že daleko lepší výsledek jsem čekal loni, kdy ročník okolo Martina Nečase byl velmi silný. Před domácím šampionátem jsem se současným týmem moc velké ambice neměl," přiznal Pešán, že už dopředu byl spíš pesimistou.

„Turnaj se nám výsledkově ne úplně povedl, ale žádný kolaps to taky nebyl. Dílčím úspěchem je, že v tak silné skupině jsme dokázali porazit Rusko a sebrat bod Spojeným státům americkým," pokračoval dvaačtyřicetiletý šéftrenér svazu, který by měl od příští sezony nahradit Miloše Říhu staršího ve funkci hlavního trenéra seniorské reprezentace.

České dvacítce na domácím MS nemohl upřít bojovnost a ochotu porvat se o výsledek. Zároveň ale viděl, že vyspělé země jsou kvalitou a individuálními schopnostmi o několik pater výš.

Čeští hokejisté po skončení čtvrtfinále.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Což je velmi smutné. Velmi smutné. Není to ale jen výsledek práce trenérů reprezentační dvacítky nebo práce za poslední roky. Jde o obrázek celé české společnosti, která je přejedená a bez motivace. Je to o komfortu, v kterém dnešní mládež vyrůstá," posteskl si Pešán, jenž s hlubší analýzou právě skončeného turnaje chce předstoupit až v průběhu ledna poté, co výkonnému výboru svazu předloží své hodnocení trenér Varaďa.

Po osmi měsících coby šéftrenér hokejového svazu ví, že má český hokej před sebou spoustu práce. „Místo toho, abychom se soustředili na samotný hokej, tak pořád vymýšlíme cestu, jak přemluvit hráče, rodiče a trenéry, aby pracovali. Takový je současný obrázek našeho hokeje a vlastně celé společnosti," míní nástupce Slavomíra Lenera.

Pátý gól Švédska. Překonaný brankář Jakub Dostál z České republiky.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Jestli měl někdo pocit, že když přijde Pešán, bouchne do stolu, tak hned začneme vyhrávat mistrovství dvacítek? Tak to rozhodně nefunguje," říká Pešán a připouští, že v současné době je pro české juniory úspěchem samotný postup do čtvrtfinále MS, čímž se vyhne bojům o udržení v nejvyšší kategorii.

„Jiné ambice teď ani mít nemůžeme. Chceme udržet ty turnaje nejvyšší kategorie pro další naše ročníky, které budou lepší. Ale to se bavíme o ročnících, které budou hrát juniorské MS za deset let. Až za deset let totiž bude vidět práce, kterou teď začínáme dělat," uzavírá.