MS hokej U20

Radost ze senzační výhry na MS hokejistů do 20 let nad Ruskem trvala v českém táboře jen do nedělní edmontonské půlnoci. Pondělní den volna využili reprezentanti k tréninku i rozboru hry příštího soupeře, už dnes v pravé poledne místního času nastoupí proti silnému týmu USA. Online přenos třetího vystoupení české dvacítky začíná na webu Sport.cz od 20.00 h, živě úterní utkání odvysílá ČT sport.