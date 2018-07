Favorit na titul jde do boje! Vsaďte si na MS v Tipsportu a získejte 1 000 Kč zdarma

Dva zápasy s jasným favoritem. Brazílie a Belgie si jdou pro čtvrtfinále. Tak to vidí tipéři. Vstupte do největší komunity sázkařů a vyzvedněte si během MS historicky největší bonus 1000 Kč zdarma.

Brazilská mašina na výhry se sice rozjížděla trochu pomalu, ale když se podívám na jiné favority, tak na tom kanárci nejsou až tak špatně. Po vyhoření Němců jsou navíc hlavním adeptem na titul, takže i v dnešním mači jim věří plných 90 % sázkařů v kurzu 1,51:1.

Rudí ďáblové pokračují dál

Čtvrtfinálového soupeře vítězi prvního dnešního mače pak určí souboj Belgie s Japonskem. Jasný favorit proti překvapení. Černý kůň turnaje proti jedinému asijskému zástupci v play off. Jak v analýze předpovídá tipér kubakandy: „Očekávám klidnější průběh, kdy Belgie půjde do vedení už v prvním poločase a Japonci se až na pár centrů do vápna na nic nezmůžou."

