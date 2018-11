Co dělá pokles testosteronu s mužským tělem

Cítíte, že libido už není jako dřív?

Mnoho mužů se trápí kvůli přibývajícímu věku. To je pochopitelné. Neodvratný je i pokles testosteronu, který přitom hraje důležitou roli v rozvoji fyzické síly i sexuální touhy. Jistě, za nedostatkem libida můžou být únava a stres. Svůj podíl viny ale má i snižující se hladina mužských hormonů.

Příznaky klesajícího testosteronu

První příznaky nedostatku testosteronu se většinou projevují kolem 40ti. Muži se stávají rozladění až neurotičtí, nabírají na váze a jsou častěji vyčerpaní a úbytek svalové hmoty. Možným nežádoucím příznakem andropauzy je ztráta libida, vedoucí k problémům v sexuálním životě. Je vědecky prokázáno, že díky klesající hladině testosteronu mužské tělo po čtyřítce ztrácí každý rok 3% svalové hmoty. Ta je posléze nahrazována v tkáních tukem.

Vědecky prokázané účinky Testofenu®

Andropauza pro muže není lehkým obdobím. Naštěstí na trhu jsou kvalitní doplňky stravy, které zrajícím mužům pomáhají lépe čelit negativním příznakům poklesu hladiny testosteronu. Jedním z nejkvalitnějších na trhu je Maxulen®. Maxulen® obsahuje patentovaný výtažek ze semene pískavice řeckého sena – Testofen®. Na účinky Testofenu® bylo provedeno mnoho vědeckých studií (více o studích zde), které potvrdili účinky Testofenu pro podporu růstu svalové hmoty a podporu libido a zlepšení sexuálního prožitku. Další studie prokázala, že Testofen® dokáže uvolnit vázaný testosteron v bílkovinách, které mužské tělo do té doby neumělo využít. Složení Maxulenu® dále přispívá k: rovnováze metabolismu tuků (pískavice řecké seno), udržení normální hladiny testosteronu v krvi (zinek), snížení míry únavy (vitamin B6), normální plodnosti (zinek) a k normální psychické činnosti (hořčík).

Muži doporučují Maxulen®

Maxulen® užívá v Čechách tisíce spokojených zákazníků. 9 z 10 by ho dokonce doporučilo svým známým. Ve Skandinávii jsou jich desetitisíce. Testofen® je patentovaným výtažkem ze semene pískavice řeckého sena. Maxulen® má nejvyšší obsah Testofenu® ze všech doplňků stravy na českém trhu (600mg v denní dávce). Účinky Testofenu® byly prověřeny mnoha vědeckými studiemi.

