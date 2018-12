Triumf Slavie na závěr? Ve vzduchu visí výhra 7 234 443 Kč

Je to skoro přesně rok. Visí to ve vzduchu a v celých Vršovicích je to zakázáno vyslovit. FC Astana. V domácím zápase stačil jeden jediný bod k jistotě postupu. Jenže stalo se to nejhorší, domácí prohra 0:1 a nečekaně rychlý konec v pohárové Evropě.

Střih. O rok později hostí Slavia v posledním mači základní skupiny Zenit Petrohrad a opět je to jediný bod, který zajistí domácím postup. Jak to vidí sázkaři? Plné tři čtvrtiny jich věří, že na Sinobo Stadium zůstanou všechny body v kurzu 1,72:1. Naprosto bez pochyb to pak vidí borec s přezdívkou pepsimen. Ten má na tiketu rovnou pět přesných výsledků, mezi kterými se vyjímá právě triumf sešívaných 3:1 a míří na skvostnou výhru 7 234 443 Kč.

Druhý český zástupce pak v daleko těžší pozici naskočí v Kyjevě proti domácímu Dynamu. Jablonci v tomhle případě sázkaři příliš nevěří a v kurzu 1,6:1 posílají za výhrou domácí tým.

