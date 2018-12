Vsaďte si na bitvu Marpo vs. Rytmus a získejte 150 Kč zdarma

Elektrizující atmosféra, vyprodaná O2 aréna a šest kol, které rozhodnou o králi ringu. Na jedné straně český rapper, úspěšný thai boxer Marpo. Proti němu slovenská superstar, hiphopová legenda Rytmus. Jejich souboj bude vyvrcholením celého večera XFN. Bitva, na kterou se těší fandové celý rok, začíná ve čtvrtek 27.12. ve 20:00. Vsaďte si na tento zápas i vy. Noví hráči získají 150 Kč zdarma za dokončení registrace!

Na koncertě ránu pěstí nedostaneš

A jak to vidí sázkaři? Marpo prodá svoje boxerské zkušenosti a Rytmuse porazí. Tomu věří tři čtvrtiny sázejících v kurzu 1,20. Slovenský fenomén pak jde do ringu v kurzu 5,10. Jak v analýze doplňuje borec s přezdívkou kubisak23: „Rytmus je sice zvyklý na trému z koncertů, jenže tam nedostává pěstí do obličeje." Kdo se bude v boxerské bitvě roku radovat?

Založte si ZDE účet u Tipsportu a vsaďte si na souboj Marpa s Rytmusem. Registraci můžete dokončit online, bez návštěvy pobočky, stačí mít účet u vybrané banky. Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na první sázky a bonus 50 000 Kč.