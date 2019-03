Cristiano Ronaldo vs. Atlético vol. 2! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

První utkání na Wanda Metropolitano dopadlo lépe pro domácí, kteří porazili protivníka z Turína 2:0. Juventus držel míč a Španělé hráli fotbal. Účelový a na vstřelené branky. V druhém zápase se představí Schalke proti Citizens. Anglický klub je po vítězství v Gelsenkirchenu 3:2 velmi blízko k postupu do další fáze. Potvrdí City výhodnou pozici a zvítězí také doma? Rozstřílí se Cristiano Ronaldo v Lize mistrů a zajistí postup svému celku? Vsaďte si na odvety osmifinále a získejte 150 Kč zdarma!

Manchester vstřelí minimálně dvě branky!

Sázkař maqqqie ve své analýze uvádí: „Už první zápas byl dost divoký. Manchester v něm šel do vedení, Schalke do poločasu otočilo. Ve druhé polovině zápasu dostal Manchester červenou kartu a vypadalo to, že Schalke utkání zvládne, ale co se dělo přesně před koncem, to byla paráda Manchesteru, který v 90. minutě skvěle otočil. Podobnou divočinu očekávám i v tomto utkání."

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!