Vrchol hokejové sezony je tady! Vsaďte si a sledujte celé play-off jedině na TV Tipsport

Přichází to, na co všichni šest měsíců tvrdě dřeli! Deset týmů se porve o Pohár T. G. Masaryka. Pro čtyři z nich začíná play-off Tipsport extraligy už předkolem. Vítkovice vyzvou v atraktivním souboji Spartu. V druhém souboji se potká Mladá Boleslav s PSG Zlín. Vsaďte si a všechna utkání sledujte jedině na TV Tipsport!

Všichni hokejoví fanoušci se dočkali. Startuje vyřazovací část sezony. Do Ostravar arény přijede Sparta, které se probojovala do předkola play-off až na poslední chvíli. Ve Ško-Energo aréně se potká Mladá Boleslav se Zlínem. Složení obou dvojic slibují napínavé bitvy, které nabídnou branky, emoce a vypjaté střety. Vsaďte si a sledujte kompletní program play-off extraligy jedině na TV Tipsport!

Vítkovice postoupí do čtvrtfinále!

Ridera vstupuje do série jako favorit na postup. První šestka mužstvu utekla o pouhé dva body. To Pražané museli bojovat až do posledního zápasu základní části, aby se vyhnuli play-out. Ostravané před svými fanoušky neprohrávají, v tabulce domácích zápasů skončili v základní části na 2. místě za Libercem. Vyvážený kádr v čele se skvělým Patrikem Bartošákem v bráně. To vše hraje ve prospěch Vítkovic. Tipér Boric11 v analýze zmiňuje špatnou sezonu Sparty a kvalitnější kádr Vítkovic jako hlavní důvody postupu svěřenců Jakuba Petra.

Sledujte živě kompletní program play-off Tipsport extraligy a v plném rozlišení!

Obhájí Kometa titul? Naplní Třinec velká očekávání? Kdo se s Tipsport extraligou rozloučí? Je pouze jediné místo, a to je TV Tipsport, kde můžete v plném rozlišení a špičkové kvalitě sledovat všechny zápasy od toho prvního až po finále!

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!