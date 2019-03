Brazilská míčová kouzla v Edenu! Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma

Po těžké kvalifikaci v Anglii si čeští fotbalisté stihnou maximálně krátce odpočinout, lehce zatrénovat a už na ně čeká další nesmírně kvalitní protivník. Do České republiky totiž přijíždí „selecao“, to nejlepší, co má momentálně k dispozici Brazílie. Vsaďte si na přátelák a získejte 150 Kč zdarma!