Vrátí se Kladno s Budějovicemi do extraligy? Sledujte baráž na TV Tipsport!

Už několik kol před koncem skupiny o udržení bylo jasné, že Litvínov s Karlovými Vary se v klidu zachrání. Naopak Chomutov s Pardubicemi získaly nepříjemnou jistotu účasti v bitvách se dvěma nejúspěšnějšími účastníky play off Chance ligy, Českými Budějovicemi a Kladnem. A právě tým ze středních Čech má podle Wrobeliana slušné šance. „V play off si nejprve hladce poradil s Havířovem a také přes Jihlavu, která ovládla základní část, přešel jasně 4:1. Tomáš Plekanec nasbíral 15 bodů a s Jaromírem Jágrem budou určitě obrovskými motivátory pro zbytek týmu," myslí si.

Pardubice čeká pád

„Dynamo hraje nejvyšší soutěž už 59 let v kuse, ale teď to s ním vypadá bledě. Obsadilo poslední místo s ostudnými 36 body. Za 52 zápasů nastřílelo pouhých 102 branek. Ukázkou toho, jak to s ním teď asi vypadá je to, jak se projevují fanoušci. Pardubicím nevěřím," uvedl Wrobelian.

Nesympatické České Budějovice

K Motoru necítí sázkař žádnou náklonnost. „Neberu panu Prospalovi, co za svoji kariéru dokázal, ale jako trenér se mi opravdu nelíbí. Možná mě přesvědčí o opaku v baráži. Zaznamenal jsem ale, že většina hráčů má smlouvy jen do konce sezony. A pokud budou předvádět výkony jako ve čtvrtfinále proti Havířovu, tak to budou mít Budějovičtí velice těžké."

