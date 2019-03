Liga se vrací po repre pauze. Vsaďte si a sledujte živě TV Tipsport

Viktoria zaváhala před reprezentační přestávkou dvakrát za sebou. Nejprve vůbec nestačila na Spartu, když si z Letné odvezla debakl 0:4. Nápravu mělo přinést utkání v Teplicích. I přes jasnou střeleckou převahu ale favorit znovu nebral ani bod. Dokáže zastavit propad a porazit houževnatého soka z Vršovic? Vsaďte si a bitvu si užijte živě na TV Tipsport!

Oslabený soupeř odjede s prázdnou!

Západočeši jsou doma tradičně silní, ztratili tu body pouze s Příbramí. A úzký kádr jejich protivníka navíc musí počítat s absencemi. „Bohemce se v posledním mači s Opavou vykartovali hned čtyři hráči. Bartek, Vacek, Levin a Šmíd, to už je dosti značný zásah do sestavy. Plzeň sice dvakrát prohrála, doma ale šlape a že by ji klokani připravili o body, tomu moc velké šance nedávám," napsal v analýze tipér johnynz.

Sledujte Plzeň – Bohemians na TV Tipsport!

I tentokrát si můžete vsadit a sledovat souboj Plzně s Bohemians bez jakéhokoliv zpoždění. Užívejte si špičkový domácí fotbal v přímém přenosu. Díky TV Tipsport vám neunikne jediná akce! Založte si účet u Tipsportu a sledujte tisíce přímých přenosů z nejlepších sportovních soutěží planety! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na první sázky a bonus 50 000 Kč.