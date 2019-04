Sledujte celé semifinále Tipsport extraligy živě jedině na TV Tipsport!

V boji o to, kdo zvedne nad hlavu Masarykův pohár pro českého mistra, zůstala čtyři nejlepší mužstva. Liberec, který ovládl základní část, se v semifinále utká s obhájcem titulu z Brna. Ve druhé sérii hokejisté Třince vyzvou Plzeň. V letošní sezoně se zápasy semifinále střídavě vysílají na ČT Sport a O2 TV, všechny zápasy z obou sérií tak můžete živě sledovat opět jen TV Tipsport.

Zatímco Oceláři smetli ve čtvrtfinále Vítkovice bez jediného zaváhání, Plzeň se pořádně nadřela. Řežba Indiánů s Olomoucí se natáhla na sedm utkání. Projeví se na týmu Západočechů únava? Ve všech čtyřech letošních soubojích Třince s Plzní nebylo domácí prostředí klíčem k vítězství. Pokaždé se totiž z triumfu radovali hosté. Zlomí mančaft trenéra Varadi tuto sérii a ovládne na svém ledě úvodní bitvu? Proti Hradci Králové sice Kometa zazářila, teď ale Erat a spol. narazí na Bílé Tygry, s nimiž uhráli v základní části dohromady jen dva body. Bude mít Liberec navrch i v semifinále?

O krok blíž ke zlatému hattricku

„Za poslední tři sezony má Kometa v play off bilanci zápasů 28:4. Aby byla vyřazena, musela by teď prohrát čtyřikrát s jedním soupeřem. Vítězství 4:0 nad Hradcem Králové je jasným signálem, že v Brně jsou na vyřazovací boje velmi dobře připraveni. Liberec v základní části obsadil první místo a vzájemné duely s Brnem jsou pro něj příznivější. Ale Kometa má zkušený tým, v play off hraje o poznání lépe jak v dlouhodobé části," předpovídá tipér vasekp v analýze postup úřadujícího mistra.

