Derby pražských „S“ je tady! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport!

Program Slavie v posledních týdnech? Náročný. V nohách má těžké dvojutkání se Sevillou, do toho domácí ligu i pohár a v neposlední řadě první zápas s anglickou Chelsea. To by mohla být výhoda pro celek z Letné. Podle bookmakerů jsou v kurzu 1,69:1 ale jasným favoritem sešívaní, kteří s velkým bodovým náskokem vedou ligu. Říká se, že derby nemá favorita. Jak dopadne to s pořadovým číslem 291? Vsaďte si a sledujte živě bitvu pražských „S"! Získejte navíc 150 Kč zdarma pro nové hráče!

Vyhraje Sparta!

Jako hlavní předpoklad vítězství Letenských vidí sázkař s přezdívkou Kubanj náročnost programu celku z Vršovic, když uvádí: „Zvládnout derby mezi oběma klíčovými zápasy čtvrtfinále Evropské ligy proti londýnské Chelsea bude velice obtížné, a to i pro takový klub, jakým je v současné době Slavia Praha." Souhlasíte s analýzou?

Sledujte derby na TV Tipsport!

Stejně jako v minulých sezónách i letos je to právě TV Tipsport, kde si můžete vsadit a zároveň sledovat všechny ligové zápasy bez jakéhokoliv zpoždění. Všechny zápasy jsou pro sázkaře zdarma!

