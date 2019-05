Pokoří Češi v klíčovém boji Němce? Vsaďte si a získejte 500 Kč zdarma!

Začínají klíčové chvíle hokejového mistrovství světa. Osm nejlepších týmů se srovnalo do pavouka pro play-off a zabojuje o titul. Český tým poslalo vítězství nad Švýcary spolu s dalšími výsledky na dobře organizované Němce. Dokážou je Voráček a spol. překonat? Vsaďte si a fanděte našim barvám v přímém přenosu na TV Tipsport.

S výběrem sousední země se Říhovo mužstvo potkalo během přípravy a v obou případech to bylo těsné, duely skončily českým vítězstvím 5:4. Němci sice v turnajovém utkání neporazili Čechy od roku 2007, letos je ale posílili Leon Draisaitl a Dominik Kahun, kteří jsou podle očekávání hodně vidět. Dokáží je obránci se lvem na prsou zastavit? Pokud se jim to povede, měl by klapnout postup mezi nejlepší čtveřici. Vsaďte si a zápas v Bratislavě si užijte v přímém přenosu na TV Tipsport! Získejte navíc 500 Kč zdarma!

Zaplněná hala pomůže

Podle Kubsy máme obrovskou šanci nepříjemného soka pokořit. „Čeští fanoušci vytvořili v Bratislavě v každém zápase skvělou atmosféru, což je obrovská podpora pro naše hokejisty. Máme opravdu dobře poskládaný tým a pět borců v TOP 10 tabulky produktivity. Tuhle šanci nepromarníme a Němce porazíme," myslí si tipér. Vidíte to podobně?

Založte si účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 500 Kč na své první sázky!