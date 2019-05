Londýn v euforii! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Zvítězit chtějí pochopitelně oba soupeři, ale motivace je přeci jen o něco větší na straně Kanonýrů. Pro tým manažera Unaie Emeryho je triumf v Baku poslední šancí na postup do příštího ročníku Ligy mistrů. Zatímco Blues si milionářskou soutěž zahrají díky umístění mezi čtyřmi nejlepšími celky v Premier League, jejich rival skončil pátý a musí tak spoléhat na středeční souboj. Uspěje? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma na první sázky!

Pohár urve Arsenal

„Sázím na Arsenal a to z několika důvodů. Na jeho straně je motivace, navíc Emery je specialistou na Evropskou ligu, když ji se Sevillou vyhrát třikrát v řadě. Ofenzivní duo Aubameyang - Lacazette se fantasticky doplňuje a to nejlepší na konec. Petr Čech. Podle všeho by mělo jít o jeho poslední zápas za Kanonýry, takže jistě udělá vše pro to, aby získal pohár," uvádí v analýze PatrikJarosi.

