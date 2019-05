Dočká se Klopp ušatého poháru? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Německý trenér Liverpoolu Jürgen Klopp povede své svěřence do druhého finále fotbalové Ligy mistrů v řadě. Loni neuspěl, musel se sklonit před Realem Madrid. Druhý pokus přijde proti rivalovi z Tottenhamu. Jak to na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu dopadne? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma!

Reds jsou v nejlepší dvojici soutěže, která se dlouhá léta jmenovala Pohár mistrů, už podeváté. Poslední dvě příležitosti k triumfu ale nedokázali využít. To na Kohouty čeká ostrá premiéra. Není to poprvé, kdy se ve finále potkají dva celky z Premier League. V roce 2008 si Manchester United poradil s Chelsea až po penaltách. Dojde i tentokrát na nevyzpytatelný rozstřel?

Všechno mluví pro rudé

„Když někdo sestřelí Barcelonu 4:0, téměř nic jí nedovolí a vymaže Messiho, tak se může brát jako favorit. Tottenham má dobré mužstvo, ale Liverpool ještě lepší. To ukázal už v domácí soutěži, v níž jako jediný dokázal držet krok s Manchesterem City. Svého soupeře navíc v sezoně dvakrát porazil, pokaždé 2:1," shrnul svůj názor na to, kdo by měl v souboji dominovat, ve své analýze Espoo.

