Toto jsou důsledky poklesu testosteronu

To, že u žen s věkem dochází k fyzickým a psychickým změnám, je známá věc. Pokles hladiny testosteronu po 30. roce věku je ale mužskou záležitostí, která může zapříčinit pokles libida, změny nálad, nedostatek energie, ale třeba i úbytek svalové hmoty. Spíše než cvičení, se na vás dřív projeví ty dobré pozdní večeře, které si po něm dopřáváte.

Na sebevědomí má vliv hladina mužského pohlavního hormonu

Sebevědomí úzce souvisí s hladinou testosteronu v těle. Má-li ho muž nadbytek, často se projevuje jako „macho", při jeho nedostatku je sebevědomí naopak nízké. Muž není spokojený sám se sebou, což se může projevit i v jeho chování navenek.

I původně vyrovnaný a sebevědomý muž se tak může proměnit. A to nejen psychicky. Pokles hladiny tohoto hormonu v těle má vliv i na svalovou hmotu (rychleji ubývá, a naopak pomaleji vzniká), množství energie (často dramaticky klesá) a kvalitu pohlavního života (dochází k výraznému poklesu libida). Fyzické změny pak opět mají vliv na psychiku. A začarovaný kruh se uzavírá...

Nejen názor odborníka, ale i selský rozum praví, že s ochabováním svalů, menším libidem a úbytkem energie se dá bojovat. Například změnou životosprávy a pravidelným cvičením. Pravidelný tvrdý fyzický trénink je asi tou jedinou cestou, jak si hladinu testosteronu v těle přirozeně navýšit.

Vědecky prokázané účinky Testofenu®

Další vhodnou obranou proti příznakům poklesu hladiny testosteronu jsou doplňky stravy pro muže. Jedním z nejkvalitnějších na trhu je doplněk stravy Maxulen®. Maxulen nezvyšuje hladinu testosteronu v těle, ale pomáhá mužům lépe čelit negativním dopadům, které přináší její pokles. Hlavní složkou je patentovaný výtažek ze semene pískavice řeckého sena – Testofen®. Na účinky Testofenu® bylo provedeno mnoho vědeckých studií, které potvrdily účinky Testofenu pro podporu libida, růstu svalové hmoty a zlepšení sexuálního prožitku**. Další studie prokázala, že Testofen® dokáže uvolnit vázaný testosteron v bílkovinách, které mužské tělo do té doby neumělo využít.***

Složení Maxulenu dále přispívá k: rovnováze metabolismu tuků (pískavice řecké seno), udržení normální hladiny testosteronu v krvi (zinek), snížení míry únavy (vitamin B6), normální plodnosti (zinek) a k normální psychické činnosti (hořčík).

Muži doporučují Maxulen

Maxulen užívá v Čechách tisíce spokojených zákazníků. Dle zákaznického průzkumu z dubna 2018 by 9 mužů z 10 doporučilo Maxulen svým známým. Ve Skandinávii jsou dokonce desetitisíce spokojených mužů užívajících Maxulen. Testofen® je patentovaným výtažkem ze semene pískavice řeckého sena. Maxulen má nejvyšší obsah Testofenu® ze všech doplňků stravy na českém trhu (600mg v denní dávce). Účinky Testofenu® byly prověřeny mnoha vědeckými studiemi.

