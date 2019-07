Svitolinová Muchovou nezastaví! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma na první sázky!

Vrchol Wimbledonu se kvapem blíží. Dokáže některá z českých hráček překvapit a získá nesmrtelnost? Bude to Barbora nebo Karolína? Zkušenost nebo dravé mládí? Vsaďte si na české a světové hvězdy Wimbledonu!

Ve třetím kole i v osmifinále Wimbledonu dokázala Karolína Muchová vyřadit soupeřky, které byly jasnými favoritkami (Kontaveitová a Karolína Plíšková). Do dnešního čtvrtfinále jde také v roli outsidera. Překvapí svojí pestrou hrou i nasazenou osmičku Svitolinovou? Největší komunita sázkařů se přiklání na stranu Ukrajinky, Gregy74 se ale rozhodl jít proti proudu a vsadil na českou tenistku. Necháte se inspirovat jeho analýzou s kurzem 2,89?

Muchová půjde dál!

„Svitolinová mě doposud nepřesvědčila, že má na to, aby Muchovou porazila. Její podání i mezihra nejsou zdaleka tak dobré jako hra Karolíny Plíškové, se kterou si Muchová dokázala poradit. Tady prostě půjdu proti proudu a vsadím na českou tenistku," rozebral Gregy74

Pohár zvedne Srb!

Tipér dusanguth159 nevidí v pavouku mužské dvouhry nikoho, kdo by dokázal pokořit Novaka Djokoviče. „Nadal nemá šanci udržet s ním na trávě tempo. Federer už taky ne. I když vyhrál v Halle, s takovým výkonem by na Novaka ve Wimbledonu nestačil. Zverev je kvalitní hráč, ale chybí mu stabilita. Djokovičovy šance na výhru vidím tak na 70 %," napsal v analýze sázkař. Oslaví nakonec tenista z Bělehradu pátý triumf v All England Clubu?

