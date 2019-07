Sejme Strýcová další favoritku? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma na první sázky!

Barbora Strýcová postoupila poprvé v životě do semifinále grandslamového turnaje. V Londýně na ní teď čeká zdejší sedminásobná šampionka Serena Williamsová. Bojovná tenistka z Plzně se ale nasazených hráček nebojí, už vyřídila Curenkovou (32), Bertensovou (4), Mertensovou (21) i Kontaovou (19). Dokáže svým nasazením dostat do úzkých i fenomenální Američanku? Zatímco většina komunity tomu nevěří, Vorech66 to vidí úplně jinak a nechává Češku dojít až do finále. Jaký je váš názor? Vsaďte si na to, kdo ovládne Londýn a získejte 150 Kč zdarma na první sázky! Celý turnaj navíc můžete sledovat živě na TV Tipsport!

Bára půjde do finále Wimbledonu!

„Tohle je hlavně tip proti Sereně. Její pohyb je vysloveně tragický, ale bohužel toho zatím žádná ze soupeřek nedokázala využít. Na ní je potřeba hrát chytře, dostat jí do pohybu a nedat čas na údery, protože ty má stále prvotřídní. Tohle je ale přesně recept, který by Bára mohla najít, ona je chytrá tenistka se spoustou zkušeností," myslí si Vorech66.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!