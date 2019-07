Plzeň musí skórovat. Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Navázat na úspěšnou loňskou sezonu v pohárové Evropě, to je jeden z hlavních cílů pro tuto sezonu ve Štruncových sadech. Jenže zatímco loni se Západočeši do skupiny Champions League probojovali díky mistrovskému titulu, letos musejí projít přes tři náročná předkola. V tom prvním je protivníkem českého vicemistra ten řecký, takže žádné ořezávátko. V prvním utkání sice měl tým kouče Pavla Vrby více ze hry i větší množství šancí, ale gól k vidění nebyl. Jak tomu bude v úterní odvetě před bouřlivou kulisou? Rozhodněte o tom na tiketech. Vsaďte si na odvetu plzeňské Viktorie a získejte 150 Kč zdarma!

Viktoria odvetu nezvládne

„Hrošovský a spol. mě nepřesvědčili. Říkal jsem si, že jsou doma dlouhodobě silní, v předkolech se jim pod Vrbou dařilo, a navíc jsou rozehraní, ale čekal jsem mnohem víc. Sice měli převahu, ale řešení finální fáze bylo tragické. Ke všemu je dost hráčů na marodce a ti, co jsou zdraví, rozhodně nemají top formu. Podle mě v Řecku Plzeň prohraje a klidně by to mohlo být o více gólů," uvádí v analýze johnynz. Souhlasíte?

