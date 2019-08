Přihlaste se na turnaj Tipsport Darts Cup 2019! Získejte 150 Kč zdarma!

Jak se do turnaje dostat? Je to snadné: Na webu Tipsportu v sekci Soutěže klikněte na dlaždici Tipsport Darts Cup 2019 a přihlaste se na soutěžní stránce (je potřeba na ní vstoupit jako přihlášený uživatel). Nejste registrovaní? Založte si účet u Tipsportu k internetovému sázení! Kapacita Tipsport Darts Cupu 2019 je omezená na 512 hráčů, které vylosujeme 19. srpna ze všech přihlášených. Vylosovaní účastníci budou mít určenou dobu na zaplacení startovného (300 Kč). Platební údaje obdrží soukromou zprávou. Vylosujeme i 512 náhradníků, pro případ, že by někteří z hráčů nesplnili podmínky pro přijetí do turnaje (např. z důvodu nezaplacení startovného). Na vítěze čeká rovných 100 000 Netů a navíc od nás obdrží zaplacené startovné na Q-School, kde je možné získat kartu PDC a hrát tak s nejlepšími šipkaři na světě! Odměny v podobě Netů máme připraveny pro všechny účastníky turnaje. Navíc vylosujeme i tři šťastlivce, kteří získají po 10 000 Netech. Přihlaste se a nastartujte svoji raketovou kariéru s Tipsportem!

Jaký bude hrací systém?

Klasicky – K. O. pavouk. V úvodních čtyřech kolech turnaje se soutěžící utkají v High score na dva vítězné legy (jeden leg končí po odehrání 7 kol oběma hráči). V pátém kole, do kterého postoupí posledních 32 hráčů, se bude hrát 301 double out na dva vítězné legy a v osmifinále si to hráči rozdají na tři vítězné legy. Od čtvrtfinále přijde na řadu 501 double out na tři vítězné legy.