Zvládne české trio odvety v Evropské lize? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Dvě remízy a jedna porážka, to byla bilance tuzemských zástupců v prvních utkáních třetího předkola Evropské ligy. Ve hře o postup tak zůstávají Sparta, Plzeň i Mladá Boleslav. Kromě prvního jmenovaného klubu se teď navíc budou moci spolehnout na domácí prostředí. Pomůže jim k cestě do závěrečného play-off?

Letenští, kteří si kromě těžkého soka museli poradit také s tichem prázdných tribun, to měli ještě deset minut před konce rozjeté skvěle. Výsledek 2:0 však neudrželi a konečná remíza 2:2 favorizuje turecký Trabzonspor. Viktoria se proti Antverpám příliš nepředvedla, ale porážka 0:1 nemusí znamenat konec. Ještě nadějnější skóre si z Giurgiu přivezli svěřenci Jozefa Webera. Po plichtě 0:0 se na druhý boj s FCSB naladili víkendovou výhrou nad Spartou, které dokázali nasázet čtyři góly. Dokážou zopakovat podobný kousek?

Tři góly v Boleslavi? Žádný problém

Hastermann88 tuší, že se ve městě automobilů schyluje k další přestřelce. „FCSB musí k postupu skórovat, hrát na prodloužení určitě nechce. Věřím, že Bolka to zvládne, ale nezdá se mi, že by dokázala odehrát i odvetu proti Bukurešti bez inkasování. Je hodně reálné, že se prosadí obě mužstva. Zápas by mohl připomínat přestřelku se Spartou," napsal do analýzy hastermann88. Co vy na to?

