Slavia jde do boje o Ligu mistrů. Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

I když to dlouho vypadalo, že bude soupeřem slávistů v posledním předkole Ligy mistrů skotský Celtic Glasgow, nakonec se do závěrečné fáze podařilo proklouznout rumunské Kluži. S tou mají česká mužstva bohaté zkušenosti, ne všechny jsou ale pozitivní. Jak to dopadne tentokrát? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Sešívaným stačí zvládnout jediný dvojzápas, aby si mohli naplno užít atmosféru soutěže, která zvedá ze sedadel celý kontinent. Navíc začnou na trávníku svého protivníka, což bývá obvykle výhodné. Zejména, pokud by se podařilo udržet čisté konto, což už Slavia v lize dokázala čtyřikrát z pěti možností. Soupeř už ale svoje možnosti naznačil. V Rumunsku vede tabulku se skóre 13:3 a v mezinárodních konfrontacích si podal jak Maccabi Tel Aviv, tak zmiňovaný Celtic. Zastaví jeho jízdu Trpišovského výběr? Vsaďte si na Slavii v play-off Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

Souček a spol. to zvládnou!

Podceňovat protivníka by se nemuselo vyplatit, přesto si biatlonmag myslí, že Eden nakonec Ligu mistrů přivítá. „Většinu zápasů sice zatím Slavia vyhrála o jediný gól, herně ale dominovala, měla mraky šancí a nikdo by asi neřekl ani půl slova, kdyby to skončilo třeba o tři branky. Kluž není snadný sok, ale při vší úctě k ní, takové týmy by měl český mistr porážet,“ napsal biatlonmag v analýze. Trefil se?

