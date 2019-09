Po Američanech na Japonsko! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Samostatná česká reprezentace se vůbec poprvé probojovala na světový šampionát v basketbalu. Tehdejší Čechoslováci se turnaje zúčastnili naposledy před dlouhými 36 lety. Jejich následovníci mohou v Číně jen překvapit. Povede se jim zaskočit některého z favoritů a probít se do vyřazovací části? Sázejte na souboje pod vysokými koši a získejte 150 Kč zdarma!

Úvodní vystoupení na šampionátu už má tým trenéra Ronena Ginzburga za sebou. Proti silným Američanům podle předpokladů na překvapení nedosáhl, ale předvedená hra vnesla do žil fanoušků před dalšími bitvami optimismus. Hra českého týmu stála především na rozehrávači Chicaga Tomáši Satoranském, jenž zaznamenal 17 bodů. Po třinácti pak přidali Jaromír Bohačík s Vojtěchem Hrubanem. Bude se jim dařit i proti Japonsku? Vsaďte si na české basketbalisty a sledujte turnaj živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na první sázky!

20 tisíc na Japonce

Proti zámořskému výběru byli Češi outsidery. Proti asijskému celku už ale budou plnit roli favoritů. Podaří se jim získat „povinné“ body a udržet postupovou naději? Spurn89 tomu nevěří. Za 20 tisíc korun poslal do hry triumf reprezentantů ze země vycházejícího slunce a políčil tak na 114 000 Kč. To kancencenga to vidí opačně, když na dvojku naložil čtyři tisíce. Necháte se inspirovat?

