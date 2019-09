Nová sezona NFL začíná! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport!

Po letní pauze a řadě předzápasů je tady ostrý start do nového ročníku populární NFL! Obhájí parta kolem Billa Belichika a quaterbacka Toma Bradyho trofej Vince Lombardiho nebo uspějí největší vyzyvatelé New England Patriots, Kansas City Chiefs, LA Rams či New Orleans Saints? Vsaďte si a sledujte živě americký fotbal na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!