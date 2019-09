Jsou lepší tipéři Češi nebo Slováci? Zapojte se a vyhrajte!

Od 6. září startuje v Tipsportu oblíbená soutěž Mistrovství Česko-Slovenska v sázení! Co si odnese šampion? Vítěz získá vedle titulu nejlepšího tipéra v Čechách a na Slovensku na sázení více než 250 000 Kč!

Oblíbená soutěž největší sázkařské komunity proběhne od 6. září do 31. října. Soutěž se hraje dvoufázově, nejdříve musíte projít kvalifikací a následně si poradit i s vyřazovací částí. Odměnu získají všichni účastníci, kteří si poradí s kvalifikací. Soutěž se hraje výhradně na webu a pro účast v ní stačí být řádně registrovaným účastníkem internetového sázení u Tipsportu v Česku nebo na Slovensku. Do vyřazovacích bitev postoupí 16 384 tipérů. Denním limitem v kvalifikaci je 50 Kč. Tipcupu se tak může zúčastnit opravdu každý.

A jak se do soutěže o nejlepšího sázkaře v Česku a na Slovensku přihlásíte? Při sestavování tiketu stačí zaškrtnout políčko „Tipcupy“ a tiket následně vsadit. Záleží jen na vás, jaké tikety do soutěže zařadíte. Nezapomeňte, že do soutěže můžete zařazovat i live tikety. Jediné omezení představuje zmíněný maximální denní limit vkladů.

Mistrovství Česko-Slovenska v sázení je zároveň poslední možností, jak přes Tipcupy zabojovat o vstupenku do letošního Turnaje mistrů. Vítěz letošního Turnaje mistrů odjede v novém Volkswagenu Arteon a navrch získá 100 000 Kč!

Ještě nejste registrovaní? Založte si účet u Tipsportu a zapojte se do Mistrovství Česko-Slovenska v sázení a získejte skvělé odměny.