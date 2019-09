Tipsport extraliga: Boj o titul a záchranu podle Sekyho07

Nový ročník Tipsport extraligy se nezadržitelně blíží a sázkař Seky07 v blogu přináší svůj pohled na to, jak by mohla sezona 2019/20 vypadat. Obhájí Oceláři triumf? Dokáže Sparta promluvit do boje o titul po velkém letním posilování? Kdo sestoupí do Chance ligy? Vsaďte si a sledujte Tipsport extraligu živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Kdo by mohl být hlavním kandidátem na zisk Masarykova poháru? Seky07 věří, že soutěž nebude mít jednoho papírového favorita, ale hned několik. V blogu jako adepty na titul uvádí třinecké Oceláře, kteří mají obrovské finanční možnosti i mocně posilující Spartu. Ta je zase podle bookmakerů největším aspirantem na zisk zlatého poháru v kurzu 4,80:1. Dále pak Kometu Brno v čele s Tomášem Plekancem a v neposlední řadě Plzeň, ve které bude chtít Milan Gulaš obnovit ukázkově fungující spolupráci s Tomášem Mertlem.

Černým koněm by mohly být týmy Hradce Králové a Mladé Boleslavi. „V Hradci skládají mužstvo velmi sympaticky a citlivě. Lvi již v minulém ročníku předváděli atraktivní podívanou, ale v play off narazili na Kometu. Brno bylo horším celkem, ale postoupilo. Myslím si, že mužstvo je o rok zkušenější a mohlo by dojít dál. Je ovšem otázkou, co s týmem udělá početná marodka v zadních řadách a zda se většina opor stihne dát zdravotně do pořádku. Nesmíme zapomenout ani na Mladou Boleslav. Ta sází především na mladé a perspektivní hráče, které doplní zkušenými borci, kteří dříve působili i na mezinárodní scéně. Již v loňském ročníku patřili Bruslaři mezi nepříliš oblíbené celky a stejné to bude i letos,“ uvádí Seky07.

Kdo oslabil, a kdo bude bojovat o záchranu? „Výrazné oslabení můžeme vidět jednoznačně ve Vítkovicích, odkud odešla celá řada zkušených hráčů v čele s Bartošákem či Tyborem. Tamní vedení je nahradilo mladými perspektivními hokejisty. Je tu ovšem otázka: Budou stačit na extraligu? Podle mého názoru čeká Rideru slabší rok. Oslabil také Liberec, když odešli Will či Ševc. Tyto odchody bude tamní vedení jen těžko nahrazovat. Nicméně nemyslím si, že by to měl být až tak dramatický sešup, jako tomu bude v případě Vítkovic. Jednoznačně si troufnu říct, že Kladno, které de facto spíše oproti úspěšné baráži oslabilo, než-li posílilo, bude bojovat o udržení. Může se ovšem stát malý zázrak a tamní klub se v elitní soutěži představí i o rok později,“ pokračoval tipér Seky07. Souhlasíte s jeho názory?

