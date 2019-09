Česká pohádka! A teď Austrálie. Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Senzační postup na světový šampionát, neuvěřitelný postup ze skupiny a nyní šokující účast ve čtvrtfinále. Soupeřem basketbalového týmu trenéra Ginzburga budou Australané, kteří si před turnajem poradili s výběrem USA. Jak středeční bitva o postup do TOP 4 dopadne? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma. Všechny zápasy mistrovství světa si užijte v přímých přenosech na TV Tipsport!

Účast mezi elitní osmičkou si Češi zajistili v pondělí, když nejprve sice prohráli s Řeky, ale pouze o sedm bodů, což vzhledem k výhře Američanů nad Brazílií stačilo. Pomalu se začíná mluvit i o zajištění vstupenky na OH, kam ze světového šampionátu postoupí mimo jiné dva nejlepší evropské celky. K tomu je však potřeba nejdříve přejít přes silné Australany.

Euforie nekončí!

„Našim reprezentantům se daří a předvádějí pěkný basketbal. Protinožci jsou sice kvalitním soupeřem, ale dle mého na úrovni Brazílie a Řecka, se kterými jsme hráli vyrovnanou partii. Hlavním důvodem pro sázku na vítězství Česka do rozhodnutí je ale fakt, že Australané mají strašně přetížené hráče. Hned tři z dvanáctičlenného výběru se vůbec nedostali do hry. Creek a Kay dostávají v průměru 10 minut na zápas, což znamená, že tým táhne pouze sedm borců," uvádí v analýze kovacik6.

