Tipsport extraliga je zpět. Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport!

Trenéři, hokejisté, fanoušci i sázkaři netrpělivě odpočítávají čas zbývající do začátku nové sezony. Tipsport extraliga se rozběhne už tento čtvrtek! Mistrovskými ambicemi se netají řada týmů. Dovede Uwe Krupp pražský klub do finále? Dokáže Třinec obhájit titul? Udrží se Kladno s hvězdným Jaromírem Jágrem v nejvyšší soutěži? Vsaďte si a všechna utkání Tipsport extraligy sledujte živě na TV Tipsport! Získejte 150 Kč zdarma!

Oceláři udrželi pohromadě hvězdami našlapaný kádr, defenzivu navíc vyztuží Tomáš Kundrátek a do brankoviště přišel Patrik Bartošák. Během léta mocně zbrojila Sparta, která ulovila například trio elitních útočníků Kvapila, Řepíka a Vladimíra Růžičku. Podle bookmakerů je největší adept na titul v kurzu 4,80:1 pražský celek, následovaný třineckými Oceláři v kurzu na obhajobu 5,30:1.

Mezi favority soutěže je třeba počítat i hokejisty Liberce a Plzně. Po roce se opět obnoví spolupráce mezi Milanem Gulašem a Tomášem Mertlem, kteří potáhnout Škodovku za vysněným titulem. A co Kometa? Šampión z let 2017 a 2018 hlásí minimum novinek. Kariéru sice ukončil kapitán Leoš Čermák, do Brna ale zamířil Tomáš Plekanec. Největší změnou pod Špilberkem tak je změna hlavního trenéra. Libor Zábranský vybral za svého nástupce Petra Fialu. Dokáže nový kouč ukočírovat ambiciózní mužstvo? Vsaďte si a sledujte nový ročník Tipsport extraligy živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Sparta bude před Brnem!

„Kometa prochází určitou obměnou. Vyměnila trenéra a uvažuje se o výraznějším začlenění odchovanců do sestavy. Nikdo nikdy nemůže Kometu odepsat, protože umí play off jako jen málokdo. Když si ale vzpomenu na brněnské základní části v minulých sezonách, vůbec bych se nedivil na jejím konci rozdílu patnácti a více bodů mezi Spartou a Brnem,“ očekává vzim25 v analýze, že tento duel ovládnou Pražané. Vidíte to stejně?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!