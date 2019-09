Krvavá řež pro Krištofiče? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Kromě slovenského souboje láká Bratislava mimo jiné i na střet mezi Tomášem Deákem a Filipem Mackem, kteří si to rozdají o titul v bantamové váze. Po delší době se milovníkům MMA představí slovenská legenda a trenér šampionů Ilja Škondrič, jenž by se podle všeho měl tímto zápasem rozloučit s bohatou kariérou. Vsaďte si a sledujte hlavní kartu turnaje v Bratislavě živě na TV tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma.

Slavit bude Krištofič

„Přidám se k vlně, co sází na Piráta. I pro mě je totiž favoritem. Rozhodujícím faktorem bude počet kol, což bude hrát pro Sama. Ve tříkolovém duelu bych věřil, že to Robo dokáže takticky uhrát, ale pět kol je něco, co sedí více Pirátovi. Robo mi po zranění nepřijde tak silný. Sice za sebou má dvě vítězství, ale ani jedno nebylo přesvědčivé. Krištofič bude vyšší, těžší a tvrdší,“ uvádí v analýze sased. Vidíte to stejně?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!