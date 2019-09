Rozlučka s MS! Skončí Češi pátí? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Tento tým píše neuvěřitelnou pohádku. Nezapomenutelnou, legendární, úžasnou. Jaká bude tečka? Čeští basketbalisté se v posledním zápase na mistrovství světa v Číně postaví Srbsku a kromě toho, že v něm půjde o 5. místo v celkovém pořadí, rozhodne se i o tom, jestli své poutavé tažení šampionátem nároďák zakončí vylepšením historicky nejlepšího československého počinu (6. příčka z roku 1970). Klapne to? Vsaďte si, získejte 150 Kč zdarma a rozlučku s MS sledujte živě na TV Tipsport!

Ginzburgovi svěřenci se po čtvrtfinálovém nezdaru s Austrálií psychicky ani fyzicky nepoložili a Polsko v bitvě v rámci fáze o 5. až 8. místo porazili 94:84. Srdce českého fanouška tak opět zaplesalo. Už pokolikáté během tohoto turnaje?! Co ale přinese sobota? Jaký výsledek se urodí v závěrečném vystoupení? Prognózy tipérů z největší sázkařské komunity jsou vůči šancím Satyho party celkem nekompromisní – drtivá většina členů si totiž myslí, že triumf trefí Balkánci, kteří si mimochodem v minulém utkání vyšlápli na USA! Vsaďte si na české basketbalisty a sledujte turnaj živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na první sázky!

Padlí hrdinové

„Srbům jde neskutečně střelba z trojkové vzdálenosti. Naše hra je založená hlavně na obraně, která slavila úspěch především v duelu s Tureckem a Brazílií, kdy jsme soupeře vytlačili do střelby z nekomfortních pozic. To by však na Srbsko moc fungovat nemělo. Navíc nemáme tak silnou lavičku,“ zanalyzoval smisek0609 výhru Bogdanoviče a spol. v Pekingu minimálně o sedm bodů. Inspirujete se?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!