PSG nebo Real? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

V Parku princů si to rozdají týmy, které pomýšlí na celkové prvenství v soutěži. Jenže… PSG sice neotřesitelně vládne francouzské lize, ale na evropské scéně už to taková sláva není. No a Realu se zatím nedaří zapomenout na zpackanou loňskou sezonu. V letošním ročníku LaLigy má na kontě dvě remízy a dvě výhry. Například v posledním kole vedl po půli nad Levante 3:0, ale nakonec byl rád za tři body po výsledku 3:2. To PSG zase urvalo vítězství nad Štrasburkem až v 90. minutě, kdy Neymar vyšvihl famózní nůžky. Kdo se bude radovat? O tom rozhodněte na tiketech, vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Stará dáma se neskloní

Dalším hitem bude duel Atlétika s Juventusem. Madridský celek prošel v létě poměrně velkou obměnou kádru. Celá řada nových jmen se ale hlásila i v Turíně. V tomto utkání by mohly hrát prim defenzivy. „Na Atlétiku se těžce vyhrává, ale odešel Griezmann, jenž uměl rozhodovat zápasy. Italům zase bude chybět Chiellini. Celkově však má Juventus zkušenější, širší a kvalitnější kádr a hlavně má Cristiana Ronalda,“ uvádí v analýze na triumf hostů v sázce bez remízy zvncek.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!