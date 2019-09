Slavia sedí pevně na trůnu! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

V Evropě i na domácí scéně se fotbalové Slavii daří. Po bodu z Interu Milán prokázali červenobílí svou kvalitu a formu také v ostře sledovaném derby na Spartě, kde vyhráli jasně 3:0 a odpověděli na vítězství Plzně. Ta jediná drží s mistrem krok, přesto ztrácí tři body. Co nabídne další kolo? Vsaďte si a sledujte živě TV Tipsport, kde se vše dozvíte! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Kvalita a šířka kádru. To je něco, co mohou sešívaným závidět všichni soupeři na české prvoligové scéně. I proto tým kouče Jindřicha Trpišovského dominuje ligové tabulce a jako jediný je stále bez porážky. Udrží tuto bilanci a prodlouží vítěznou sérii v Edenu o další triumf? Tentokráte bude stát na druhé straně třetí Mladá Boleslav, která však venku uhrála zatím jen bod ze čtyř zápasů.

Hodně pozornosti přitáhne i šlágr v Plzni. Do Štruncových sadů přijede Sparta. Západočeši ovládli čtyři zápasy v řadě. To jejich rival má jiné starosti. V kabině se musí vyrovnat s potupnou porážkou z derby. A záhodno by bylo také vylepšit si venkovní bilanci. Na hřištích soupeřů parta trenéra Václava Jílka získala jen čtyři body z dvanácti možných. Víte, jaké bude pořadí po závěrečném kole?

Viktoria mistrem!

Michel90 věří v boji o titul borcům ze Štruncových sadů: „Plzeň si letos po brzkém vypadnutí z předkola EL Evropu nezahraje, může se soustředit jen a pouze na domácí soutěž. To Slavii čeká náročná sezona a podle mě letos nebude ve vyrovnanějších zápasech tolik dominovat.“ Inspirujete se?

