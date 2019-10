Tipsport extraliga je v plném proudu! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Týmy Tipsport extraligy za sebou mají kolem devíti odehraných zápasů nové sezony. Situace na čele? Liberec i nadále naplňuje předpoklady, po rozpačitém startu se nahoru derou ambiciózní Třinec s Plzní a sílu ukazuje možný černý kůň celé soutěže Mladá Boleslav. Jak to bude pokračovat dál? Vsaďte si a sledujte všechna utkání Tipsport extraligy živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Celkem zajímavý vývoj panuje i na spodním pólu tabulky, kde se situace bodově slušně zdramatizovala. Po hrůzostrašném začátku se trochu zmátořil Zlín, kterému v následujících několika měsících určitě hodně pomůže zkušený brankář Marek Čiliak, jenž v kleci zastoupí zraněnou jedničku Libora Kašíka. Aktuální pozice Beranů je však stále nezáviděníhodná, stejně jako v případě hokejistů Pardubic či Litvínova. I přes jistý progres má bezesporu plnou hlavu starostí také Jágrovo Kladno. Vsaďte si a sledujte nový ročník Tipsport extraligy živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Vary v TOP 10? Ano!

Jak už bylo zmíněno, Karlovy Vary se po skvělém startu propadají. To se ale samozřejmě může kdykoliv otočit, dlouhodobá fáze čítá 52 kol. Takže... Skončí nakonec Západočeši po základní části v první desítce, kolem které nyní oscilují? „Měli by na ni útočit. Jejich kádr je podle mě nejsilnější od roku 2009, kdy vyhráli titul. Do útoku přišla technika (Michnáč a Raška), vrátil se Koblasa a obranu vyztužili Graňák se Stříteským," píše v analýze FKBAUMITFOUS. Souhlasíte s ním?

