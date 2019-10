Titul pro Albion? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Mistrovství světa v ragby dospělo po několika týdnech tuhých bojů do finiše. Na programu je finále! V něm si to o cennou trofej rozdá překvapivý přemožitel Nového Zélandu Anglie s Jihoafrickou republikou. Bude slavit Albion? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma!

Anglie v semifinále šokovala ragbyový svět, když utnula vítěznou sérii All Blacks a zhatila jim cestu za třetím titule mistrů světa v řadě. Postup to však byl jednoznačně zasloužený. Svěřenci kouče Eddiho Jonese favorita zaskočili a s výjimkou jedné minely při autovém vhazování Nový Zéland takřka k ničemu nepustili. Naopak jim sudí ještě dvě pětky kvůli drobným přestupkům proti pravidlům neuznal. Druhými finalisty jsou Jihoafričané. Ti vyřídili Wales 19:16. První evropské finále v historii se tak konat nebude. A Springboks za to vděčí především kopáči Pollardovi, jenž zaznamenal 14 bodů!

Springboks max. za 16!

„Podle mě se potkají dvě nejlepší defenzivy celého turnaje. Reprezentanti JAR mají slabší první poločasy, ve kterých dělají dost chyb. Angličané hrají výborně. Sedmnáct bodů od nikoho nedostali. Nejblíž tomu byla Austrálie, kterou ale smetli 40:16. Zélandu pak jediných sedm bodů doslova darovali. Vidím to na opatrný mač," uvádí v analýze na maximálně šestnáctibodový zisk v podání JAR Reppz28.

