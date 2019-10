Vrátí se Liberec na špici? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Hokejová Tipsport extraliga má za sebou úvodní čtvrtinu základní části. Zatímco Kometa a Sparta se drží na čele, další favorité klopýtají. Nečekaně často ztrácí body hlavně Liberec, který se po famózním vstupu do sezony propadl do středu tabulky. Zaberou Bílí Tygři a posunou se výše? Mnohem lépe než Severočeši jsou na tom Karlovy Vary, které se po patnáctém kole vyhouply na druhou příčku. Udrží se Energie mezi nejlepšími? Vsaďte si a všechny zápasy Tipsport extraligy sledujte živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Hodně vyrovnaná situace na chvostu tabulky napovídá, že letošní boj o udržení bude pořádně napínavý. Po patnáctém kole byl mezi jedenáctým Litvínovem a posledními Pardubicemi rozdíl jediného bodu! Dynamu a Beranům nepomohla ani změna trenéra a Kladnu zřejmě po solidním rozjezdu došel dech. Zabere některý ze zmiňovaných týmů a vzdálí se od sestupové pozice?

Sparta bude před Brnem!

„Kometa prochází určitou obměnou. Vyměnila trenéra a uvažuje se o výraznějším začlenění odchovanců do sestavy. Nikdo nikdy nemůže Kometu odepsat, protože umí play off jako jen málokdo. Když si ale vzpomenu na brněnské základní části v minulých sezonách, vůbec bych se nedivil na jejím konci rozdílu patnácti a více bodů mezi Spartou a Brnem,“ očekává vzim25 v analýze, že tento duel ovládnou Pražané. Vidíte to stejně?

