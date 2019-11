Naložené miliony, velké výhry a trénink s Karlosem!

Na vítězství favorizovaného a čtyři roky neporaženého Terminátora mířilo více než 11 milionů korun. Radovali se ale nakonec tipéři, kteří si vsadili na slovenskou legendu (9,14 milionů). Hvězdou dne byl vedle Attily sázkař Lkozubik. Do akovky naložil devět z jedenácti zápasů. Vítěze odhadl neomylně. Po každé bitvě triumfálně “vyskočil na klec“ a vsazenou pětistovku přetavil v 851 535 Kč! V Zápase století se Lkozubik bez váhání postavil na stranu slovenského bijce Végha.

V tiketu Lkozubik nevynechal ani boj o krále těžké váhy Michal Martínek vs. Viktor Pešta. „Vsadil jsem na Martínka. Po vážení mi přišel v dobrém rozpoložení. Sázka na něj byla srdcovka. Zafandil jsem si,“ pravil jeden ze sázkařských hrdinů třaskavé MMA show. Pořádnou ránu vyslal do Tiket arény těsně před začátkem Zápasu století Kulishek. Pár minut před tím, než se do sebe Vémola s Véghem pustili, vsadil na vítězství Slováka 200 tisíc! Výsledek? Vyhrál 662 000 Kč! Staňte se součástí největší komunity sázkařů a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

