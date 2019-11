Trefí Češi postup na EURO? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Česká fotbalová reprezentace ve čtvrtek podstoupí klíčový zápas kvalifikace o EURO 2020. V Plzni vyzve Kosovo! Nároďák nasbíral v šesti duelech 12 bodů a ve skupině A drží druhou (postupující) pozici za Anglií. Nejbližší soupeř party trenéra Jaroslava Šilhavého je však v těsném závěsu (11 bodů). Kdo podle vás zmákne tento předposlední mač kvaldy? Bude to domácí mužstvo, které by si vítězstvím zajistilo vstupenku na evropský šampionát? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma!

Češi jdou do utkání ve Štruncových sadech s tím, že v polovině září porazili Černou Horu 3:0 a poté v říjnu zapsali senzační triumf 2:1 nad Albionem, lídrem tabulky s bilancí 5-0-1. Poslední přátelák se Severním Irskem se jim ale úplně nepovedl (2:3). A jak dopadlo předchozí vzájemné střetnutí s Kosovem? Vyznělo lépe ve prospěch borců z Balkánu, kteří Daridu a spol. sejmuli v poměru 2:1. Vsaďte si na utkání české fotbalové reprezentace a získejte 150 Kč zdarma!

Kosovo nás nezastaví!

„Naši kluci do toho dají všechno. Proto nepochybuji o tom, že vstřelíme alespoň dva góly. Vždyť jsme je dokázali dát i Anglii, která je minimálně o dva stupně výše než právě Kosovo! Hostům zároveň máme co oplácet a pomsta bude o to sladší, že vítězství nás posune na mistrovství Evropy,“ zanalyzoval kurz 1,79 sázkař s nickem 14345468. Vidíte to stejně?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!