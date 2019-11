Ocelářské derby! Překvapí Vítky? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Svěřencům Václava Varadi se po rozpačitém startu do sezony daří. V tabulce jsou druzí a chlubí se jednou z nejúdernějších ofenziv v lize. To Vítkovice zatím dosahují spíše průměrných výsledků… Urvou i přesto hráči z Ostravy nějaký ten bod? Pokud si nechtějí před úvodním buly pošramotit psychiku, neměli by se dívat na bilanci předchozích vzájemných duelů. Důvod je prostý: tým trenéra Jakuba Petra vyhrál na ledě Třince jediný extraligový zápas za posledních pět let! Vsaďte si a sledujte Tipsport extraligu živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Derby pro draka!

„Porazit Vítky o dva góly by Ocelářům nemělo dělat problémy. Ročník mají opět výborně rozehraný, disponují skvělým družstvem – podobnému tomu, které loni zvedlo titul. V dosavadním průběhu této sezony jsou navíc nejlepším mužstvem před vlastními fanoušky,“ zanalyzoval handicap -1,5 v kurzu 1,91 tipér 12ivanivan11. Necháte se inspirovat?

