Sparta válí! Udrží tempo? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Trudné období prožívají Brno s Hradcem Králové. Krize Komety vyvrcholila rezignací hlavního kouče Petra Fialy a návratem staronového kormidelníka a majitele vítězného mančaftu Tipsport extraligy z let 2017 a 2018 Libora Zábranského. Jeho úkol je jasný: probudit strádající kocábku, vymáčknout z Plekance a spol. maximum. Povede se mu to? Dusno panuje také v táboře východočeských lvů, kteří si od příchodu Vladimíra Růžičky k trenérskému štábu určitě představovali jiné výsledky. Vsaďte si a sledujte Tipsport extraligu živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

S Uwem to vyjde!

Co se týče favoritů na titul, jedním z nich je bezesporu výše zmíněná Sparta. Třeba sázkař kacudak věří týmu Uweho Kruppa natolik, že zisk zlata je hodně reálný (v kurzu 4,8): „Ukazuje, že se o mistrovskou trofej porve. Do posil investovala neskutečné peníze. Naposledy přišel zkušený Jurčina, do mužstva skvěle zapadl Tomášek. Když navíc vezmeme v potaz, že je stále zraněný Kvapil, který naši soutěž převyšuje... Zároveň si myslím, že se v play off ještě rozstřílí Řepík.“ Souhlasíte s jeho analýzou?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!