Snadná práce pro favority? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Hokejisté Liberce se rvou se Spartou o vedoucí příčku v Tipsport extralize. Bodově jsou na tom sice hůře, ale zase mají čtyři zápasy k dobru. Dalším soupeřem Severočechů navíc budou poslední Pardubice. Potvrdí se papírové předpoklady a zůstanou všechny tři body pod Ještědem? A co další favorité? Budou rovněž slavit triumf? Vsaďte si a sledujte všechny zápasy Tipsport extraligy v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Zajímavou zápletku slibuje i střet Kladna s Plzní. V obou letošních bitvách těchto týmů se radoval domácí celek. Že by se tato série mohla protáhnout naznačuje i fakt, že Jágrova parta zvládla minulé dva mače, když si doma poradila s Libercem 2:0 a následně vyválčila dva body v Pardubicích. Sejme i indiány? Na úspěch si brousí zuby i lídr. Sparťany doma prověří Vítkovice. Kdo se bude radovat? Vsaďte si a sledujte Tipsport extraligu živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Kometa se rozžhaví!

Co se týče favoritů na titul, jedním z nich je bezesporu Brno. Třeba sázkař FKBAUMITFOUS mu věří natolik, že urve zlato: „Mužstvo má naprosto luxusní. Základní částí se vždy nějak proklopýtá, ale výkony vystupňuje a v play off opravdu září jak pravá Kometa. Upřímně, pokud se to stane a hokejisté z moravské metropole opět zapnou, nikdo nemá šanci. Pokud se týmu vyhnou velká zranění, kurz 5 na titul je úplná bomba.“ Souhlasíte s jeho analýzou?

