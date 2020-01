Super Bowl pro Kansas? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Prestižní zámořská liga amerického fotbalu NFL vrcholí. Je tu fáze TOP 4! Ve hře o Lombardi Trophy tak zůstávají poslední čtyři týmy. První semifinálovou dvojici tvoří Kansas City a Tennessee, druhou San Francisco a Green Bay. Která mužstva postoupí do Super Bowlu? A kdo celou sezonu ovládne? Vsaďte si a získejte navíc 150 Kč zdarma!

Jistá je jedna věc – určitě poznáme nového krále. Obhájce titulu je totiž ze hry venku, z play off vyhučel už v osmifinále. New England v čele s legendárním Tomem Bradym překvapivě nestačil na Tennessee… Co myslíte, převezmou po něm žezlo Kansas City Chiefs, kteří nyní platí z kurzového hlediska za největší favority a loni vypadli z vyřazovací části právě s Patriots (v semifinále v prodloužení)?

„Není talentovanějšího qb než Aarona Rodgerse, není ikoničtějšího stadionu pro americký fotbal než Lambeau. A v kombinaci s neokoukaným trenérem, jenž byl tím posledním chybějícím článkem v předvídatelném příslibu lepší budoucnosti, je jediná myslitelná a logicky vyplývající volba následující – Super Bowl urve Green Bay," očekává triumf outsidera v kurzu 8 tipér Chabrozz12. Souhlasíte?

