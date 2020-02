Drama v NHL! Odvrátí Toronto fiasko? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Bostonský Medvěd David Pastrňák útočí na cenu pro krále střelců, kanadské bodování si podmaňují Olejáři Draisaitl s McDavidem, v New Jersey i San Jose panuje rozčarování, Columbus příjemně překvapuje, rivalita mezi Calgary a Edmontonem bobtná… Suma sumárum, dosavadní průběh sezony NHL nabízí řadu lákadel. Do konce základní části přitom každému klubu zbývá odehrát nějakých 30 duelů. Které týmy nakonec postoupí do play off? Vsaďte si a sledujte všechny zápasy top hokejové ligy světa živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Dlouhodobá fáze NHL skončí na začátku dubna. Do té doby čeká fanoušky prestižní zámořské soutěže ještě mnoho napínavých bitev. Třeba takoví příznivci slavného Toronta musejí celkem trnout – ambiciózní mužstvo v čele s Matthewsem, Marnerem nebo Tavaresem nyní „pouze“ osciluje na hraně (ne)postupu do play off. No, bude to zajímavé… Co myslíte, probudí se Maple Leafs? Vzpamatují se natolik, že vystřelí až do finále Stanley Cupu? Vsaďte si a sledujte nejlepší hokej světa živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Blesky udeří!

Favoritů na titul je mnoho. Na západě určitě obhájce ze St. Louis a Colorado, na východě Washington, Boston či Tampa. Komu věříte? „Bleskům. Mají jednoznačně větší hloubku v obraně i v útoku než Medvědi a oproti Capitals vidím jako jejich nezanedbatelnou výhodu při podobné kvalitě kádru silnější hlad po úspěchu a lepší brankářskou dvojici. Bolts zároveň vykazují vzestupnou tendenci výkonů směrem k vrcholu sezony,“ hlásí ve své analýze ElenaNela. Souhlasíte?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!