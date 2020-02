Češi ve Švédsku! Obhájí prvenství? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Tipsport extraliga má pauzu, do akce jde česká hokejová reprezentace. Je tu další díl seriálu Euro Hockey Tour! Kde? Ve Švédsku – tedy tam, kde loni výběr kouče Miloše Říhy exceloval natolik, že celý turnaj ovládl. Co myslíte, zaválí na severu Evropy i tentokrát? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma!

Kovářovi a spol. patří po dvou odehraných turnajích EHT průběžná pozice lídra. Do Stockholmu však tým oproti původním plánům odcestoval ve značně obměněné sestavě. Trenérskému štábu se totiž sešlo velké množství omluvenek. Důležitý bude (jako už tradičně) čtvrteční vstup do podniku, kdy nároďák čelí domácímu výběru. A vzájemné zápasy z posledních dvou let ukazují, že síle Švédů Češi umějí vzdorovat – padli s nimi jen jednou z předchozích pěti duelů.

Korunky zazáří!

Zmíněná jediná porážka přišla na minulém (prosincovém) podniku Channel One Cup v Moskvě. Tři korunky tehdy zvítězily 3:1. Bude to ve Skandinávii jiná pohádka? Sázkař tutanota věří favoritovi: „Češi se musejí obejít bez mnoha hráčů, se kterými Říha počítal, ale kluby jim start nepovolily. Seveřané mají kádr o dost širší. Jednička," zanalyzoval tipér kurz 1,75.

