Kolem čtyřicítky se příznaky poklesu testosteronu naplno projeví

I muži mají svůj přechod

To, že u žen s věkem dochází k fyzickým a psychickým změnám, je známá věc. Pokles hladiny testosteronu po 30. roce věku je ale mužskou záležitostí, která může zapříčinit pokles libida, změny nálad, nedostatek energie, ale třeba i úbytek svalové hmoty. Spíše než cvičení se na vás dřív projeví ty dobré večeře, které si po něm dopřáváte.

Pokles hladiny testosteronu je přirozený

Testosteron, jako mužský pohlavní hormon, je důvodem, proč jsou muži obvykle vyšší a statnější než ženy, mají hluboký hlas, výraznější ochlupení a vice svalové hmoty. Na vrcholu, z pohledu množství testosteronu, jsou okolo dvacátých narozenin. Naopak okolo třicátin začíná množství primárního mužského hormonu v těle klesat. Tenhle proces se nazývá andropauza. Je přirozený, ale velmi často nijak příjemný. Mnoho mužů má pocit, že jim najednou chybí síla, energie a chuť se pustit do něčeho nového. S poklesem hladiny hormonů klesá sexuální touha a po čtyřicítce ztrácí tělo průměrného jedince každý rok přibližně 3 % svalové hmoty, kterou nahrazuje v tkáních tukem.

Věk nezastavíte, s jeho negativními důsledky můžete bojovat

Chcete-li proti negativním dopadům snížení hladiny hormonů bojovat, nemusíte nutně podstupovat hormonální léčbu a konzumovat hormonální přípravky. Nejlepším obranou proti poklesu hladiny testosteronu je pravidelný fyzický trénink, který pomáhá tvorbě testosteronu v mužském těle. Proti boji s příznaky poklesu testosteronu jsou na trhu k dostání i kvalitní doplňky stravy. Patří mezi ně i vysoce kvalitní doplněk stravy pro muže Maxulen. Maxulen, nijak nezvyšuje či optimalizuje hladinu testosteronu v těle, ale pomáhám mužům lépe čelit negativním dopadům, které pokles hladiny testosteronu přináší. Maxulen obsahuje patentovaný výtažek ze semene pískavice řeckého sena – Testofen®. Na účinky Testofenu® bylo provedeno mnoho vědeckých studií, které potvrdily účinky Testofenu pro podporu libida, růstu svalové hmoty a zlepšení sexuálního prožitku**. Další studie prokázala, že Testofen® dokáže uvolnit vázaný testosteron v bílkovinách, které mužské tělo do té doby neumělo využít.***

Složení Maxulenu dále přispívá k: rovnováze metabolismu tuků (pískavice řecké seno), udržení normální hladiny testosteronu v krvi (zinek), snížení míry únavy (vitamin B6), normální plodnosti (zinek) a k normální psychické činnosti (hořčík).

Muži doporučují Maxulen

Maxulen užívají v Čechách tisíce spokojených zákazníků. Dle zákaznického průzkumu z dubna 2018 by 9 mužů z 10 doporučilo Maxulen svým známým. Ve Skandinávii jsou dokonce desetitisíce spokojených mužů užívající Maxulen. Testofen® je patentovaným výtažkem ze semene pískavice řeckého sena. Maxulen má nejvyšší obsah Testofenu® ze všech doplňků stravy na českém trhu (600mg v denní dávce). Účinky Testofenu® byly prověřeny mnoha vědeckými studiemi.

